Zudem werden verbindliche Investitionen in die Weiterbildung und gesunde Arbeitsbedingungen gefordert. Die wirtschaftliche Lage bessere sich, was den Spielraum für Lohnverbesserungen schaffe, teilte die Arbeitnehmenden-Organisation Angestellte Schweiz am Dienstag mit. Ausserdem werde für 2026 und 2027 eine Teuerung von 0,7 Prozent erwartet - hinzu kämen weitere Erhöhungen der Lebenshaltungskosten wie beispielsweise die Krankenkassenprämien. Eine echte Lohnerhöhung beginne also erst darüber. Die Forderung von 1,5 Prozent sei je nach Branche und Unternehmen differenziert aber zu betrachten.