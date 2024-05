Der Deal wäre eine der grössten Übernahmen in der Branche seit Jahren. Mit einem Zusammenschluss entstünde der weltgrösste Kupferförderer, auf dessen Konto zehn Prozent der weltweiten Produktion gehen. Die Aktien von BHP gingen am Mittwoch unverändert aus dem Handel an der Börse in Australien. Anglo-Aktien notierten in London ebenfalls kaum verändert.