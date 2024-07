Aussenminister: »Alle roten Linien überschritten«

Israels Aussenminister Katz drohte mit harter Vergeltung. »Wir nähern uns dem Moment eines umfassenden Kriegs gegen die Hisbollah und den Libanon«, sagte Katz dem Nachrichtenportal »Axios«. »Der heutige Angriff der Hisbollah hat alle roten Linien überschritten, und die Antwort wird entsprechend ausfallen.« Ein Sprecher des israelischen Militärs erklärte, man bereite eine Antwort gegen die Hisbollah vor. Netanjahu kündigte während seines Besuchs in den USA an, er werde seinen ohnehin in der Nacht zum Sonntag geplanten Rückflug vorziehen und nach der Ankunft in Israel mit seinem Sicherheitskabinett beraten.