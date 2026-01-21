Das neue Netzwerk ist auf besonders hohe Übertragungsraten ausgelegt, die durch optische Kommunikation zwischen den Satelliten ermöglicht werden sollen. Geplant sind symmetrische Datenraten von bis zu sechs ⁠Terabit pro Sekunde (Tbps) – das entspricht 750 Gigabyte pro Sekunde. Diese Leistung liegt weit über den Standards für Privatkunden und ist für die Verarbeitung sehr grosser Datenmengen ausgelegt. ​Blue Origin zufolge soll das Netzwerk maximal rund 100.000 Kunden ‌bedienen.