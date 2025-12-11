Frau Meier ist 78 Jahre alt und schenkt ihrer Tochter im Jahr 2020 100'000 Franken. Drei Jahre später, 2023, muss Frau Meier in ein Pflegeheim. Ihr Einkommen reicht nicht aus, um die hohen Pflegekosten zu decken, deshalb beantragt sie Ergänzungsleistungen (EL).

Von den 100'000 Franken werden pro Jahr nur 10'000 Franken abgezogen:

2020 → Schenkung

2021 → –10'000

2022 → –10'000

2023 → –10'000

Verbleibender Betrag: 70'000 Franken.

Obwohl Frau Meier selbst kein Geld mehr hat, behandelt das Amt sie so, als besässe sie noch 70'000 Franken. Dadurch erhält sie deutlich weniger oder gar keine Ergänzungsleistungen.

Einige Jahre später verstirbt Frau Meier. In den letzten Jahren hat sie insgesamt 60'000 Franken an Ergänzungsleistungen erhalten. Die Tochter erbt nach Abzug aller Kosten 50'000 Franken.

Da ihr Erbanteil über 40'000 Franken liegt, muss sie die bezogenen Ergänzungsleistungen teilweise zurückzahlen – in diesem Fall 10'000 Franken.