Bei einer grossen Kupferkonferenz in Shanghai waren vergangene Woche Anzeichen zunehmender Versorgungsprobleme deutlich geworden — nach einem Jahr mit zahlreichen ungeplanten Minenausfällen. Kupferhütten stehen vor schwierigen Verhandlungen mit Minengesellschaften über die jährlichen Erzlieferungen. Die Preisaufschläge sind sprunghaft gestiegen.



Viele Investoren zeigen sich optimistisch in Bezug auf Kupfer, da das Metall eine Schlüsselrolle bei der Elektrifizierung und der Energiewende spielt. An der LME liegt der Preis gegenüber dem Jahresbeginn fast 30 Prozent im Plus.