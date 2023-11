Anzeichen von Zweitrundeneffekte seien dagegen nicht auszumachen. «Die Reallöhne sind seit Beginn des Inflationsprozesses in der Eurozone kumuliert um 6 Prozent gefallen», so Centeno. «Hier ist eine gewisse Erholung zu erwarten. Dies bedeutet aber nicht, dass es zu Zweitrundeneffekten kommen wird. Der Arbeitsmarkt in Europa ist sehr stark und zeigt Anzeichen von Flexibilität und Anpassung, die in der Vergangenheit nicht zu erkennen waren.»