Dazu komme die Erfahrung aus dem letzten Inflationsschub. In der Schweiz sei der Preisdruck trotz hoher Benzinpreise insgesamt gering und das Inflationsziel der SNB nicht in Gefahr. Zwar steigen auch die Zinserwartungen an die Schweizer Währungshüter, aber vor allem aus dem Herdenverhalten heraus, argumentiert Stucki von der SGKB weiter. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsdifferenz zwischen dem Franken und den anderen Währungen zunehme, werde vom Markt als gross beurteilt. Die Zinsdifferenz bestimme auf Dauer den Wechselkurs nur bedingt, als kurzfristiger Signalgeber ist sie aber ein wichtiger Faktor.