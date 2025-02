Zugleich gebe es aber Hinweise darauf, dass sich seit Dezember die Risikobilanz geändert habe und eine zu hohe Inflation nun eine grössere Gefahr darstelle, hiess es in dem Dokument zur Zinssitzung am 29. und 30. Januar, das die Europäische Zentralbanbk (EZB) am Donnerstag in Frankfurt veröffentlichte. «Es wurde argumentiert, dass angesichts der vorherrschenden Unsicherheiten grössere Vorsicht beim Umfang und beim Tempo weiterer Zinssenkungen geboten sei, wenn sich die Leitzinsen dem neutralen Bereich nähern», hiess es darin. Ein Zinsniveau gilt dann als neutral, wenn es eine Volkswirtschaft weder bremst noch anheizt.