Der Bankenausschuss des US-Senats plant einem Medienbericht zufolge in der Woche ‌ab ⁠dem 13. April eine Anhörung zur Nominierung ⁠von Kevin Warsh als neuen Chef der US-Notenbank ‌Fed. Dies berichtete das Nachrichtenportal «Punchbowl ‌News» am ​Sonntag (Ortszeit) unter Berufung auf zwei Insider. Politischer Widerstand hatte Warshs Nominierung im Senat bislang aufgehalten. Der amtierende Fed-Chef Jerome Powell bleibt damit ‌vorerst im Amt, obwohl US-Präsident Donald Trump auf einen Nachfolger drängt, der zu schnelleren Zinssenkungen bereit ​ist.