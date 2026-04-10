Die Anhörung des für den Chefposten der US-Notenbank nominierten Kandidaten Kevin Warsh im zuständigen US-Senatsausschuss verzögert sich offenbar. Der Bankenausschuss des Senats ‌plant ⁠laut einem Bericht von «Punchbowl News» nicht mehr, nächste Woche eine Anhörung zur Bestätigung ⁠von Warsh abzuhalten, den US-Präsident Donald Trump für den Chefposten der Fed vorgesehen hat. Bis ‌Donnerstagabend (US-Zeit) hatte der Ausschuss noch keinen Termin für ‌die Anhörung festgelegt oder bekannt gegeben. Gemäss ​seiner Geschäftsordnung ist hierfür eine Vorankündigung von fünf Tagen erforderlich. Anhörungen finden fast ausschliesslich dienstags bis donnerstags statt, sodass der 21. April der frühestmögliche Termin für eine Anhörung zu Warshs Nominierung wäre. Die Verzögerung verringert das Zeitfenster für die endgültige Bestätigung ‌durch den Senat, bevor die Amtszeit des derzeitigen Fed-Chefs Jerome Powell am 15. Mai endet.