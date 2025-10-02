Anja Hochberg (55) übernimmt per 1. Januar 2026 die Leitung des Chief Investment Office (CIO) der Zürcher Kantonalbank (ZKB) und wird neue Leiterin Investment Solutions der Geschäftseinheit Private Banking. Das teilt die Bank am Donnerstag mit. Hochberg verantwortet ab dann die Investmentstrategie sowie den weiteren Ausbau der Anlagelösungen für die ZKB, heisst es in der Medienmitteilung weiter.
Die 55-jährige Hochberg tritt damit die Nachfolge von Christoph Schenk (60) an, der im Frühjahr 2026 in Pension gehen wird. Schenk ist seit 2014 Anlagechef der ZKB.
Hochberg leitet seit 2020 den Bereich Multi Asset Solutions im Asset Management der Zürcher Kantonalbank mit einem Anlagevolumen von rund 40 Milliarden Franken. Sie war zuvor fast 20 Jahre in verschiedenen Führungspositionen bei der Credit Suisse Group tätig. Unter anderem trug sie die globale Verantwortung für Investment Services and Products, war Chief Investment Officer Europa & Schweiz und leitete die Bereiche Investment Strategy und Global Economics.
Hochberg, deutsch-schweizerische Doppelbürgerin, hat in Berlin Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftsgeschichte studiert.
