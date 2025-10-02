Hochberg leitet seit 2020 den Bereich Multi Asset Solutions im Asset Management der Zürcher Kantonalbank mit einem Anlagevolumen von rund 40 Milliarden Franken. Sie war zuvor fast 20 Jahre in verschiedenen Führungspositionen bei der Credit Suisse Group tätig. Unter anderem trug sie die globale Verantwortung für Investment Services and Products, war Chief Investment Officer Europa & Schweiz und leitete die Bereiche Investment Strategy und Global Economics.