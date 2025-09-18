Verjährung soll unterbrochen werden

Sollte das Landgericht Bielefeld das Verfahren eröffnen, tritt die Verjährung erst fünf Jahre später ein. Die Ermittler hoffen, sie in der Zeit doch noch fassen und vor Gericht stellen zu können. Ein Ehepaar aus ihrem Umfeld war bereits wegen des weltweiten Betrugs mit der Kryptowährung zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt worden.