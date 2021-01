Lonza blickt auf ein solides Geschäftsjahr zurück. Nicht nur beim Umsatz, auch beim operativen Gewinn konnte der Pharmazulieferer aus Basel gegenüber dem Vorjahr noch einmal eine Schippe drauflegen. Entsprechende Schätzungen der Analysten werden dabei übertroffen.

"Überschattet" wird die Ergebnisveröffentlichung von eher vorsichtigen Vorgaben für das eben erst angelaufene Geschäftsjahr. Das Unternehmen geht zwar von einem im tiefen zweistelligen Umsatzwachstum zu konstanten Wechselkursen aus. Das bewegt sich im Rahmen der Erwartungen. Bei der operativen Marge (EBITDA) will sich der neue Firmenchef Pierre-Alain Ruffieux allerdings noch nicht so richtig festlegen. In der Medienmitteilung wird in diesem Zusammenhang auf die Mittelfristziele verwiesen.

Das mag damit zu tun haben, dass sich in der zweiten Jahreshälfte vor allem die Ertragskraft der zum Verkauf stehenden Tochter Specialty Ingredients deutlich verbessert hat. Im übrigen Geschäft blieb der operative Gewinn (EBITDA) hingegen leicht hinter den Schätzungen einiger Analysten zurück.

Auch wer sich ein Strategie-Update des neuen Firmenchefs erhofft hatte, wird enttäuscht. Folglich ist die Lonza-Aktie im vorbörslichen Handel von Julius Bär mit angezogener Handbremse unterwegs. Zur Stunde gewinnt sie 0,6 Prozent auf einen Mittelkurs von 603,50 Franken.

Aktie dringend auf neue Impulse angewiesen

In Bankenkreisen ist man angesichts der wenig aussagekräftigen Margenvorgaben eher etwas ratlos. Einzig bei J.P. Morgan hatte man sich sogar auf zurückhaltende Aussagen eingestellt und die diesjährigen Erwartungen an die operative Gewinnentwicklung als zu hoch bezeichnet.

Mit einem Kursplus von mehr als 60 Prozent kommt Lonza die Rolle des letztjährigen Börsenüberfliegers unter den Unternehmen aus dem Swiss Market Index (SMI) zu. Vom Rekordhoch von Mitte November trennen den Titel keine sechs Prozent. Umso mehr sei die Aktie dringend auf neue Impulse angewiesen, so heisst es weiter.

Impulse könnten dabei sowohl von Neuigkeiten zum Verkauf von Specialty Ingredients als auch von einem Strategie-Update des neuen Firmenchefs ausgehen. Beobachter schliessen jedoch nicht aus, dass die Aktie nach ihrem starken Lauf Gewinnmitnahmen zum Opfer fallen könnte.