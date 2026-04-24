Sind Sie in dem Umfeld für die Börsen noch positiv gestimmt?

Ja, ich rechne für die globalen Aktienmärkte in diesem Jahr mit einem Zuwachs von fünf bis acht Prozent. Es gibt positive Treiber. In den USA bringt die «One Beautiful Bill» Steuersenkungen. In Europa belebt sich die Konjunktur. China wird versuchen, den heimischen Konsum zu stimulieren. Dauert der Konflikt nicht länger als von uns erwartet, dürften diese positiven Entwicklungen nicht abgewürgt werden.