Die Notenbanken spielen bisher eine Nebenrolle. Wird sich das ändern?

Da China Europa mit billigen Produkten überschwemmen könnte, steigt hier die Gefahr der Disinflation. Das eröffnet der EZB viel Raum für Zinssenkungen. Sind am US-Arbeitsmarkt erste Schleifspuren erkennbar, wird die Fed einschreiten, egal was die Inflation macht. Das war auch in der Finanzkrise so. Ich hoffe jedoch, dass es gar nicht so weit kommt.