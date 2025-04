Christophe Braun ist Investment Director bei der Capital Group und verantwortlich für den Aktienbereich. Er verfügt über 14 Jahre Erfahrung in der Investmentbranche. Vor seinem Eintritt bei Capital arbeitete er als Portfoliomanager und Anlageberater bei CBP Quilvest. Davor war er bei TD Direct Investing International tätig. Braun hat einen Master-Abschluss in Finanz- und Industrieökonomie der Royal Holloway University of London und ein Diplom in Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre der Leopold-Franzens-Universität in Österreich.