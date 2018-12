Haben Sie in Ihrem Portfolio fünf Schweizer Aktien, die in diesem Jahr auf eine positive Performance kommen? Falls nicht, dann sind Sie in guter Gesellschaft. Kaum ein Fondsmanager, der in Schweizer Aktien investiert, kommt in diesem Jahr auf ein positives Resultat. Das ist nicht weiter erstaunlich, hat die Schweizer Börse doch ein turbulentes Jahr mit grossen Kursverlusten bei zahlreichen Einzelaktien hinter sich.

Nur ein kleiner Teil der über 200 Einzeltitel konnte seinen Börsenwert seit Anfang Jahr steigern. Aus dem Swiss Market Index (Performance 2018: -6 Prozent) sind es vor allem die Schwergewichte Nestlé, Novartis und Roche sowie Versicherungsaktien. Daher hielt sich der Schaden des Leitinex vergleichseweise in Grenzen. Konjunkturabhängige Titel wie Adecco, Richemont und Swatch sowie die Bankaktien haben mehr als 20 Prozent verloren.

Die grössten Kursverluste ereigneten sich hingegen am breiten Markt. Aktien wie U-blox, AMS oder Hochdorf haben sich im Kurs mindestens halbiert. Ganz im Unterschied zu 2017 verlief das aktuelle Anlagejahr für viele Nebenwerte-Fonds denn auch alles andere als erfreulich. Wie die Tabelle am Artikelende zeigt, hat keiner der Aktienfonds aus dem Segment «Small and Mid Caps» eine positive Performance erreicht. Es sind immerhin ein paar, die ihre Benchmark, den SPI Extra (Performance 2018: -14 Prozent), übertroffen haben.

Qualität erholt sich schneller

Einer davon ist der Blackrock-Fonds "BGF Swiss Small & Mid Cap Opportunities", betreut von David Tovey. Seine grössten Positionen sind Partners Group, Schindler, Bâloise, Straumann und Lonza. Doch kaufen kann man den Fonds nicht mehr. Der jahrelange Boom bei kleinen und mittelgrossen Aktien hat dazu geführt, dass einige Fonds keine Kundengelder mehr entgegennehmen. Das ist bei diesem Blackrock-Produkt immer noch der Fall, obwohl der Boom mittlerweile deutlich abgeflacht ist.

Auch der Fonds von zCapital konnte für seine Kunden eine Überrendite herausholen. Fondsmanager Hilmar Langensand hat ebenfalls Schindler und Bâloise unter den grössten Position, am meisten Gewicht hat aber Lindt&Sprüngli. Der Schokladehersteller gehört mit einer Performance von 10 Prozent zu den 20 besten Schweizer Aktien 2018.

Daneben ist Langensand in dieser Woche Aktien von Georg Fischer, Ems, Galenica, Logitech, Sensirion, Partners Group und Vontobel gekauft, , wie er im Gespräch cash.ch sagt. "Das sind alles qualitativ hochstehende Firmen und Qualität erholt sich nach Kursrückschlägen am schnellsten, während anderes länger lieben bleibt", so Langensand. Der Fondsmanager ist skeptisch gegenüber dem in letzter Zeit viel gehörten Vorschlag, nun konsequent auf defensive Titel zu setzen, weil viele davon sehr teuer geworden seien. "Wenn man grundsätzlich negativ gestimmt ist gegenüber der weiteren Börsenentwicklung, sollte man gar keine Aktien kaufen", sagt er.

Skeptisch gegenüber Technologie

Auch Paul Schibli von Mirabaud, der mit seinem Fonds "Equities Swiss Small & Mid" ein paar Prozentpunkte besser ist als die Benchmark, hat jüngst Änderungen vorgenommen. Schibli hat vor allem Technologiewerte verkauft, insbesondere seine Positionen bei VAT und Comet komplett aufgelöst, wie er sagt. "Dies, weil wir in den ersten zwei Quartalen 2019 mit Gegenwind für die Halbleiterbranche rechnen."

Gerade beim Vakuumventilehersteller VAT gehen die Meinungen derzeit stark auseinander. Andere Beobachter finden, VAT sei durch die jüngste Korrektur attraktiv günstig geworden und reif für einen Einstieg. Wer eine Firma sucht, die den Ruf hat, an der Börse weniger schwankungsanfällig zu sein, sollte laut Investor Schibli auf Vifor setzen. Das Biopharmaunternehmen ist mit einem Minus von 2 Prozent in diesem Jahr noch relativ glimpflich davongekommen.

An den Schwergewichten kommt man nicht vorbei

Bei den Fonds mit grosskapitalisierten Aktien sind die Verluste allgemein weniger gross. Gerade wer indexnah investiert hat und Nestlé, Novartis sowie Roche im Portfolio hat, konnte das Fondsvermögen einigermassen stabil halten. Beim zweitplatzierten Fonds "State Street Switzerland Index Equity" ist es gar das erklärte Ziel, dem Vergleichsindex möglichst nah zu folgen.

Auch der drittplatzierte Fonds, jener von Swisscanto, ist nicht angelegt, um eine Überrendite gegenüber dem Referenzindex zu erzielen. Diese passive Konstruktion, ein sogenannter Indexfonds, zeigt sich gerade in turbulenten Börsenjahren wieder als sehr konkurrenzfähig. Hinzu kommen die tiefen Kosten dank einer Total Expense Ratio von 0,22 Prozent.

Viel aktiver aber eben nicht erfolgreicher sind in diesem Jahr Produkte wie der "UBS Swiss Opportunity". Der Fonds soll ganz bewusst vom Referenzindex abweichen, indem einzelne Aktien nicht mehr als 10 Prozent Gesamtvolumens ausmachen. Bloss: Es sind just die schwergewichtigen Titel, die für Rendite gesorgt haben. Der UBS-Fonds hat aber mit Richemont und UBS zwei der fünf schlechtesten SMI-Aktien des Jahres unter den zehn grössten Aktienpositionen.

Beste Aktienfonds 2018 "Schweizer Nebenwerte"

Beste Aktienfonds 2018 "Schweizer Standardwerte"

Quelle: morningstar.de; Stand 11.12.18