Der Umsatz reduzierte sich um 4,4 Prozent auf 702 Millionen Franken, wie das in der Oberflächentechnik und im Chemiefasermaschinenbau tätige Unternehmen am Donnerstag bekanntgab. Währungsbereinigt ergab sich hingegen ein Plus von 3,6 Prozent. Zu diesem Umsatzplus hat die übernommene Riri 5,9 Prozent beigetragen.