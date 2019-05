Trader Christian Steinberger verfolgt in seinem wikifolio Wikifolio "Die Datenbank" einen automatisierten Investmentansatz. Dazu bedient er sich - passend zum Namen des Wikifolios - einer über mehrere Jahre entwickelten Datenbank. Mit deren Hilfe sollen regelmässig die Aktien mit dem vermeintlich grössten Potenzial gefunden werden. Der Fokus liegt dabei auf Werten, die an der amerikanischen Hightechbörse Nasdaq gehandelt werden.

Folgerichtig besteht das momentan voll investierte Portfolio des offiziell geprüften Börsenhändlers fast ausschliesslich aus US-Aktien. Dabei legt der Trader grossen Wert auf eine breite Streuung. Die Aktie von Adobe kommt als Schwergewicht auf einen Depotanteil von 4,6 Prozent. Insgesamt beinhaltet das Wikifolio über 50 Aktien.

Das Wikifolio "Die Datenbank" konnte seit dem Start im Juni 2015 um 54,1 Prozent zulegen. Der maximale Verlust betrug bislang 21,2 Prozent. Der Ende 2018 erlittene Rückschlag fiel trotz schwacher Börsen dank einer erhöhten Cash-Quote geringer aus. Unter dem Strich konnte so im vergangenen Jahr sogar ein kleines Plus erzielt werden. Ende April wurde ein neues Allzeithoch markiert. In das zugehörige Indexzertifikat haben Anleger rund 12'000 Euro investiert.

