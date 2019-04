Trader Bruno Borrmann handelt in seinem Wikifolio "Sustainable Investments" Aktien von Unternehmen, denen er eine nachhaltige Gewinnentwicklung weiterhin zutraut. Die Aktien wählt Borrmann nach fundamentalen Kriterien aus. Er beachtet dabei unter anderem das Kurs-Gewinn-Verhältnis und die Dividendenrendite.

Eine breite Streuung ist für Borrmann wichtig. Er führt in seinem Portfolio mehr als 40 Aktien gleichzeitig. Mit rund 6 Prozent ist Microsoft (rund +70 Prozent seit Kauf) am höchsten gewichtet. In der Breite finden sich überwiegend Aktien europäischer Unternehmen. Die zwischenzeitliche Korrektur am Gesamtmarkt hat das Wikifolio überstanden. Alleine seit Jahresbeginn ist das Wikifolio um rund 10 Prozent gestiegen. Mit einem Risikofaktor von nur 0,6 schwankt "Sustainable Investments" deutlich weniger als eine durchschnittliche Euro-Stoxx-50-Aktie.

Das Wikifolio ist seit Erstellung im Oktober 2015 um 30,4 Prozent gewachsen. Der maximale Verlust liegt bei 16,7 Prozent. In das zugehörige Indexzertifikat haben Anleger rund 22'000 Euro investiert.

Performance seit Oktober 2015 +30,4% Grösster Verlust (bisher) –16,7% Summe Investitionen € 22'172

So funktioniert Wikifolio