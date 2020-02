Ingo Hoffmann ist bei wikifolio.com erst seit dem Sommer 2018 aktiv. An der Börse handelt der studierte Diplom-Finanzwirt aber schon seit rund 20 Jahren. Dabei konzentriert er sich auf Strategien, die auf „leicht nachvollziehbaren Kriterien“ basieren. Durch eine konsequente Umsetzung soll auf Dauer eine überdurchschnittliche Performance generiert werden. Als gutes Beispiel für diesen Handelsansatz dient sein Wikifolio „WIDE MOAT & INNOVATION“. Dort gibt es genau zwei Kriterien, die eine Aktie erfüllen muss, um Bestandteil des Portfolios zu werden.

Zum einen müssen die Firmen laut dem jährlich überarbeiteten Ranking der Boston Consulting Group zu den 50 innovativsten Unternehmen der Welt gehören. Zum anderen müssen die Unternehmen von der Ratingagentur Morningstar mit der Kategorie „Wide Moat“ ausgezeichnet worden sein. Dieses Siegel erhält man durch eine herausragende Marktstellung und hohe Hürden gegenüber Wettbewerbern. Man spricht dann auch von einem breiten wirtschaftlichen Burggraben („wide economic moat“). Hier kann es auch innerhalb eines Jahres zu Anpassungen kommen.

Das voll investierte Wikifolio „WIDE MOAT & INNOVATION“ beinhaltet aktuell 24 Aktien mit einem Depotanteil zwischen 3,8 und 4,8 Prozent. Die ähnliche Gewichtung der Titel ist Folge eines regelmäßigen Rebalancing-Prozesses des Traders. Trotz des ungünstigen Startzeitpunktes liegt das Wikifolio aktuell mit knapp 21 Prozent im Plus. Das ist zwar etwas weniger als beim Nasdaq 100, aber doppelt so viel wie bei DAX und MDAX. In dem Indexzertifikat auf das Wikifolio des Real-money-Traders sind derzeit rund 15'000 Euro investiert.

Performance seit August 2018 +20.5% Grösster Verlust –13.3% Investiertes Kapital EUR 14'707

