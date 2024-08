Die Anleger wollen nun wissen, was das relativ neue Managementteam als zukünftigen "normalisierten" Gewinn im Stromhandel betrachtet. Manche gehen zudem davon aus, dass das Management künftig seine Handelsaktivitäten verstärken dürfte, angesichts des Mangels an Expansionsmöglichkeiten im Netzbereich und an Investitionsmöglichkeiten in der Stromproduktion. Informationen könnten anlässlich der Präsentation des Halbjahresergebnisses kommen.