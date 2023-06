Die Federal Reserve hat die Leitzinsen in den USA seit Anfang 2022 von nahe null auf eine Spanne von 5,00 bis 5,25 Prozent nach oben getrieben, um der Inflation entgegenzuwirken. Damit ist wahrscheinlich noch nicht Schluss. Eine Anhebung der Zinsen im Juli bleibt eine Option, wie Währungspolitiker in den letzten Tagen durchblicken liessen. Auch in Europa und anderswo auf der Welt haben Geldpolitiker in den letzten eineinhalb Jahren kräftig an der Zinsschraube gedreht.