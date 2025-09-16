Erstmals in diesem Jahrzehnt fliesst demnach mehr Kapital in Dollar gesicherte ETFs, die US-Vermögenswerte kaufen, als in börsennotierte Fonds, die ungesichert sind. Dieses Hedging-Bestreben erkläre, warum der Dollar trotz des Zustroms von Investorengeldern in die USA schwach geblieben ist, erklärte George Saravelos, Chef der Devisenanalyse bei der Deutschen Bank. Sein Team hat Daten von mehr als 500 Fonds untersucht.