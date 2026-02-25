Die Valoren von Adecco zeigen sich im frühen Handel am Mittwoch richtungslos und wechseln zwischen Gewinn- und Verlustzone. Zu Beginn büssen die Aktien kurzzeitig mehr als 2 Prozent ein, bevor sie den Aufwärtskurs einschlagen, um daraufhin wieder ins Minus zu rutschen – und zurück. Eine halbe Stunde nach Eröffnung kostet eine Aktie rund 20,80 Franken, die Jahresbilanz ist nach wie vor negativ (-10,73 Prozent).