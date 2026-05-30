Gewinne im Mai

Für den Mai, der traditionell ‌als eher schlechter Börsenmonat gilt, verzeichnet der SMI ein Plus von knapp 3 Prozent. Der Nasdaq-100 bringt es sogar auf gut 10 Prozent in den vergangenen vier Wochen. «Während der ‌Iran-Konflikt die Weltwirtschaft zunehmend belastet und Inflation sowie Zinsen wieder anziehen, sorgen insbesondere ​Technologieunternehmen für eine erstaunliche Dynamik an den Börsen», sagen die Analysten der Weberbank. Die Nachfrage nach Rechenleistungen für Künstliche Intelligenz (KI) sei enorm. «Anders als in früheren Technologiephasen werden die steigenden Aktienkurse von stark wachsenden Unternehmensgewinnen getragen.» Das gelte insbesondere für die US-Konzerne.