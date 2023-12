Aktuell hält die Euro-Notenbank den am Finanzmarkt massgeblichen Einlagensatz, den Finanzinstitute erhalten, wenn sie bei der Notenbank überschüssigen Gelder parken, bei 4,00 Prozent. In den USA liegt der geldpolitische Schlüsselsatz in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent.