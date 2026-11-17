Sorgen über eine mögliche Abschwächung der Ausgaben für Rechenzentren nach den US-Zwischenwahlen hatten Technologiewerte in ‌den vergangenen Wochen auf Talfahrt geschickt. Der Nasdaq-Index verlor im Oktober mehr als fünf Prozent. Seit Jahresbeginn liegt er drei Prozent im Minus. ​38 Prozent der Befragten, und damit so viele ​wie nie zuvor, sind der ​Ansicht, dass Unternehmen zu viel investieren.