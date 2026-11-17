Das geht aus der am Dienstag veröffentlichten monatlichen Fondsmanager-Umfrage der Bank of America (BofA) hervor. Unter dem Strich übergewichteten zwölf Prozent der Befragten Technologiewerte, nach 37 Prozent im Vormonat. Das war der stärkste Rückgang seit Juni 2006. Die «zentrale Botschaft» der Befragten sei eine Pause oder Verlangsamung bei den Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI), erklärten die BofA-Analysten.
Sorgen über eine mögliche Abschwächung der Ausgaben für Rechenzentren nach den US-Zwischenwahlen hatten Technologiewerte in den vergangenen Wochen auf Talfahrt geschickt. Der Nasdaq-Index verlor im Oktober mehr als fünf Prozent. Seit Jahresbeginn liegt er drei Prozent im Minus. 38 Prozent der Befragten, und damit so viele wie nie zuvor, sind der Ansicht, dass Unternehmen zu viel investieren.
52 Prozent erwarten, dass einer der grossen Cloud- und Rechenzentrumsbetreiber (Hyperscaler) in den kommenden sechs Monaten ankündigt, seine Ausgaben zu kürzen. Die Fondsmanager sehen eine KI-Blase als grösstes Extremrisiko für die Märkte. An zweiter Stelle folgt ein Kreditereignis bei einem KI-Hyperscaler.
Sorgen über die Inflation und einen ungeordneten Anstieg der Anleiherenditen haben hingegen nachgelassen. Die Investoren wandten sich zuletzt stärker Anleihen zu. Ihre Untergewichtung dieser Anlageklasse ist so gering wie zuletzt im November 2025. Die Befragten sehen zudem keine Gefahr für die Weltwirtschaft: Nur drei Prozent rechnen mit einer Rezession.
(Reuters)