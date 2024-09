Baloise will am Donnerstag mittelfristige Finanzziele bekannt geben, Analysten rechnen aber auch mit neuen Sparvorgaben. Vor drastischeren Schritten ist der Verwaltungsrat um Präsident Thomas von Planta bisher zurückgeschreckt. Aktionäre etwa fordern den Ausstieg aus Deutschland. Während Baloise im attraktiven Heimmarkt gemessen am Prämienvolumen in der Nichtlebensversicherung die Nummer sechs und der drittgrösste Lebensversicherer ist, rangiert der Konzern im wesentlich härteren deutschen Markt weit hinten: Die Aufsicht BaFin listet Baloise in der Unfall- und Haftpflichtversicherung auf Rang 28 und in der Lebensversicherung auf Rang 36.