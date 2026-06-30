Der Grossaktionär Medical Properties Trust, der gegenwärtig rund 70 Prozent an Infracore hält, ist bereit, sich bei Bedarf ‌von weiteren Titeln zu trennen, sodass insgesamt Aktien im Wert von bis zu 305 Millionen Franken bereitstehen. Zwei Investoren, Cohen & Steers sowie die Swiss Finance & Property Group, haben den Angaben zufolge bereits feste Zusagen für ​den Kauf von Infracore-Aktien im Wert von insgesamt 75 bis 80 ​Millionen Franken gegeben. Swiss Finance & Property handle unter anderem für ​den Pensionsfonds des Pharmariesen Roche.