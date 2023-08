Das Orakel von Omaha setzt mit seiner Investmentfirma Berkshire Hathaway vor allem auf Unternehmen mit einem hohen Cashflow. So macht Apple fast die Hälfte des Aktienportfolios aus. Die grösste Position im Portfolio von Michael Burry sind dagegen New York Community Bancorp und JD.com. Um Burry, der immer wieder Einbrüche an den Aktienmärkten vorhergesagt hat, ist es in den letzten sechs Monaten ruhiger geworden. So hat er schon seit längerer Zeit keinen Tweet mehr abgesetzt, in dem er vor sinkenden Kursen warnt.