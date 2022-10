Die Fed hat den Leitzins seit Jahresbeginn um drei volle Prozentpunkte angehoben. An der Börse gilt als sicher, dass bis zum Jahresende zwei weitere Schritte um jeweils 0,75 Prozentpunkte folgen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hinkt mit einem Plus von 1,25 Prozentpunkten in den vergangenen Monaten hinterher. Auch hier setzen Investoren auf eine weitere deutliche Straffung der Geldpolitik in den kommenden Monaten.