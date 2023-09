In ihrem Bericht wies die BIZ erneut auf den hohen Schuldeneinsatz in Teilen der Finanzwirtschaft als Risikofaktor hin. Vielfach sei dort darauf gesetzt worden, dass die US-Zinsen niedriger ausfallen würden als sie es letztendlich sind. Solche finanziellen Verwundbarkeiten müssten beobachtet werden. Im Blick hat die BIZ dabei die Gefahr sogenannter «margin calls» - Situationen, in denen Finanzfirmen plötzlich Geldmittel bereitstellen müssen, wenn sich die Kurse an den Börsen anders als angenommen entwickeln. Derartige Situationen könnten laut BIZ die Kernmärkte für Anleihen aus der Spur werfen.