Die grösste und bekannteste Cyber-Devise entfernte sich am Dienstag nicht weit von dem am Vortag erreichten 21-Monats-Hoch von 47.282 Dollar. Mit 46.560 Dollar verbilligte sich Bitcoin um rund ein Prozent. Die Aussicht auf die Zulassung von Spot-Bitcoin-Fonds (ETFs) durch die US-Wertpapieraufsicht SEC in dieser Woche hat zuletzt für kräftigen Rückenwind am Kryptomarkt gesorgt.