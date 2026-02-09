Das Stimmungsbarometer stieg im Februar um sechs Punkte auf plus ‌4,2 Zähler ‌und damit auf den höchsten Wert seit Juli 2025, wie die Beratungsfirma Sentix am Montag zu ihrer monatlichen Umfrage unter 1091 Investoren mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters ​befragte Ökonomen hatten nur mit einem Anstieg auf ‌0,0 Punkte gerechnet. Der Gesamtindex und ‌die Teilbarometer für Lage und Erwartungen kletterten jeweils das dritte Mal in Folge. Zu Beginn des Februars sende der Euroraum einen Silberstreif für die weitere konjunkturelle Entwicklung, sagte Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner. «Die Rezession in der Euro-Zone dürfte damit beendet ⁠sein und ein Aufschwungsszenario begonnen haben.»