Der Dollar-Index steigt ‌am Freitag um ​bis zu 0,4 Prozent auf 99,20 Punkte, den höchsten Stand seit fast drei Wochen. Seit Montag gewann er mehr als ein Prozent. ‌Der Euro fiel um 0,3 Prozent auf 1,1631 Dollar und markierte damit ein Fünf-Wochen-Tief.

Die ​durch den Nahost-Krieg explodierenden Ölpreise haben die ​Inflation in den ​USA zuletzt angeheizt. Laut dem CME FedWatch-Tool preisen Investoren ‌nun eine Wahrscheinlichkeit von knapp unter 40 Prozent ein, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen ​im ​Dezember anheben könnte, verglichen ⁠mit einer Wahrscheinlichkeit von ​22,5 Prozent vor einer ⁠Woche.

Die unabhängige Fed beliess den ‌Leitzins zuletzt in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent, auch wenn ‌US-Präsident Donald Trump immer wieder auf ​Senkungen dringt.

(Reuters)