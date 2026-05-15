Die ​durch den Nahost-Krieg explodierenden Ölpreise haben die ​Inflation in den ​USA zuletzt angeheizt. Laut dem CME FedWatch-Tool preisen Investoren ‌nun eine Wahrscheinlichkeit von knapp unter 40 Prozent ein, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen ​im ​Dezember anheben könnte, verglichen ⁠mit einer Wahrscheinlichkeit von ​22,5 Prozent vor einer ⁠Woche.