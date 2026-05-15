Die durch den Nahost-Krieg explodierenden Ölpreise haben die Inflation in den USA zuletzt angeheizt. Laut dem CME FedWatch-Tool preisen Investoren nun eine Wahrscheinlichkeit von knapp unter 40 Prozent ein, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen im Dezember anheben könnte, verglichen mit einer Wahrscheinlichkeit von 22,5 Prozent vor einer Woche.
Die unabhängige Fed beliess den Leitzins zuletzt in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent, auch wenn US-Präsident Donald Trump immer wieder auf Senkungen dringt.
(Reuters)