«Die Anleger steigen wieder in den Gold-Trade ein. Das zeigt sich bei der Nachfrage nach ETFs wie auch am Derivatemarkt», sagte Aakash Doshi von State Street Investment Management. Er leitet dort die globale Strategie für Gold und Metalle. «Der Handel auf eine Währungsentwertung war aus meiner Sicht nie tot, sondern nur pausiert. Pünktlich zum September ist er wieder im Trend.»