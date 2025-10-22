Konkret stiegen die von ETFs verwalteten Vermögen seit 2021 um 63 Prozent, während die Vermögen klassischer Anlagefonds um 9 Prozent geschrumpft sind. Mittlerweile steckt laut der HSLU-Studie mit 1876 Milliarden Franken gut ein Viertel des Gesamtvermögens aller Schweizer Publikumsfonds in ETFs. Weiterhin dominieren klassische Anlagefonds damit den Schweizer Fondsmarkt mit 5342 Milliarden Franken und einem Marktanteil von 74 Prozent immer noch klar.