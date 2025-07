Die UBS will die CS-Fonds mit ihren eigenen Fonds verschmelzen. Ein komplexes Unterfangen, bei dem Heerscharen von Anwälten und Experten mitwirken, berichtete die NZZ am Sonntag. Am Ende entsteht ein neuer Groasinvestor der Schweizer Immobilienbranche: Die UBS wird in Zukunft Immobilieninvestments im Wert von 62 Milliarden Franken und einem Bestand von 72'000 Wohnungen verwalten.