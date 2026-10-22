Gregor Gregersens erstes Edelmetallgeschäft in Singapur begann unter seinem Bett. Er hortete Silber. Es war nicht viel. Die Geschäfte wickelte er an der Zugstation in seiner Nachbarschaft ab. So testete er die lokale Nachfrage.
Fast 17 Jahre später besitzt der in Deutschland geborene ehemalige Bankdaten-Architekt einen sechsgeschossigen Mega-Tresor mit 16'700 Quadratmetern Fläche. Der Bau bietet genug Platz für rund 10 Prozent des weltweiten jährlichen Goldangebots und 30 Prozent des jährlichen Silberangebots. Das Geschäft ist längst aus seinem Schlafzimmer und der lokalen Kundschaft herausgewachsen. Er verkauft nun mehr Speicherplatz an ausländische Investoren. Sie wollen ihr Edelmetall an einem weit entfernten Ort lagern.
Gregersen ist nicht der Einzige, der von diesem Trend profitiert. Banken und Edelmetallhändler im Stadtstaat berichten von einer steigenden Zahl wohlhabender Investoren aus den USA, Europa und dem Nahen Osten. Kriege, Staatsverschuldung und die politische Lage in der Heimat verunsichern sie. Sie wollen die Lagerorte für ihr Gold diversifizieren. Reiche Übersee-Investoren schicken ihr Metall nach Singapur. Sie suchen etwas, das das Edelmetall allein nicht bieten kann: einen sicheren Ort für die Aufbewahrung.
Die privaten Goldbestände in Singapur haben sich von 2014 bis zum vergangenen Jahr etwa versechzehnfacht. Sie stiegen auf über 800 Tonnen. Der Grossteil des Zuwachses stammt aus Europa. Das zeigen Schätzungen des Edelmetallhändlers J. Rotbart & Co. Das Unternehmen prognostiziert für dieses und nächstes Jahr ein weiteres Wachstum.
«Familien mit altem Vermögen hielten physisches Gold in anderen Ländern. Nun verlagern sie einen Teil davon nach Singapur», sagt Manish Tibrewal. Er ist Mitgründer des Multi-Family-Office Farro Capital in Singapur. Das Unternehmen berät sehr vermögende Familien. «Andere Familien hatten noch nie physisches Gold gekauft. Sie kaufen nun über Privatbanken oder direkt über Edelmetallhändler», um es im Stadtstaat zu lagern.
Singapur will zum grössten Edelmetallmarkt werden
Singapur arbeitet daran, diesen Wandel in ein Geschäft umzumünzen. Banken wie Nomura Holdings und Oversea-Chinese Banking Corp. bauen ihre Dienstleistungen für den Handel und die Verwahrung des Metalls aus. Die Behörden errichten Infrastruktur. Sie wollen das Land zu einem grösseren Edelmetallmarkt machen.
Das Interesse an Gold ist in den letzten Jahren gestiegen. Die Zentralbanken beschleunigten 2022 ihre Goldkäufe. Das löste eine mehrjährige Rally aus. Die Anziehungskraft von Gold als Schutz gegen steigende Staatsverschuldung und geopolitische Unsicherheiten bleibt bestehen. Das gilt auch, obwohl die Preise zuletzt unter Druck gerieten.
Singapur kann mindestens 2200 Tonnen Gold in zwei privat betriebenen Hochsicherheitstresoren lagern. Das zeigen Daten der Betreiber. Dazu gehören 500 Tonnen in «The Reserve», wie Gregersens Tresor heisst. Mindestens 1700 Tonnen passen in «Le Freeport», das manchmal als Fort Knox Asiens bezeichnet wird. Le Freeport verzeichnet seit einigen Jahren eine steigende Nachfrage nach Goldlagerung. Der Tresor im Untergeschoss ist fast voll. Das sagte der Betreiber im Mai in einem Interview.
Die Goldbestände von Kunden in Gregersens Lagerprogramm haben sich seit Anfang 2020 verdreifacht. Im September erreichten sie 8,6 Tonnen. Rund 90 Prozent davon entfallen auf ausländische Kunden. Das zeigen Unternehmensdaten. Er baute seinen Tresor in der Hoffnung, ihn in den kommenden Jahrzehnten zu füllen.
Der Reiz liegt teilweise in der Vorstellung, was andernorts schiefgehen könnte. Gregersen sagt, manche Kunden sorgen sich vor Kriegen oder wirtschaftlicher Not. Sie befürchten auch politische und finanzielle Instabilität in Ländern wie den USA. Sie sehen Singapurs Wohlstand und Verteidigungsfähigkeiten als Grund. Sie vertrauen dem Land Vermögenswerte an, die sie vielleicht Jahrzehnte nicht brauchen.
«Menschen, die Gold langfristig lagern wollen – für 30 oder 40 Jahre – suchen meist ein reiches Land. Es sollte keine bevorstehende Rentenkrise haben und verteidigt sein», sagte Gregersen in einem Interview in «The Reserve». «Singapur ist so ein Land.»
Händler berichten von ähnlichen Gesprächen. Richard Wang leitet die Niederlassung von J. Rotbart & Co. in Singapur. Er sagt, die Web-Anfragen westlicher Kunden haben sich im vergangenen Jahr verdreifacht. Das grösste Interesse kam aus den USA, gefolgt von Kanada, Grossbritannien und Australien. Potenzielle Kunden äusserten Bedenken wegen des US-Haushaltsdefizits und der politischen Unsicherheit.
40 Prozent haben Gold von der Schweiz nach Singapur velagert
David J. Mitchell ist Gründer und Geschäftsführer des Händlers Indigo Precious Metals. Er sagt, die Nachfrage nach Unzen durch vermögende Einzelpersonen aus Europa und Amerika hat sich im vergangenen Jahr um etwa 25 Prozent beschleunigt. Eine weitere Plattform für Edelmetalle in Singapur heisst Gauld. Sie gibt an, rund 40 Prozent ihrer europäischen Kunden hätten Gold von der Schweiz nach Singapur verlagert oder Singapur für Neukäufe gewählt. Die Firma sagte, einige Kunden hätten ihre Haltung zur Schweiz überdacht. Das Einfrieren sanktionierter russischer Vermögenswerte veränderte ihre Sicht auf die Schweizer Neutralität.
Die Regierung von Singapur will diesen Schwung nutzen. Sie konkurriert mit Hongkong um die Rolle als zentraler Goldhandelsplatz in Asien. Im Juni gaben Offizielle bekannt: Die Singapore Exchange wird bis Ende 2026 ein Over-the-Counter-Clearing-System für Gold starten. Die Monetary Authority of Singapore erklärte ausserdem: Sie wird Tresordienstleistungen für ausländische Zentralbanken und staatliche Einheiten einführen. Singapur hat dieses Jahr zudem die Steuerbefreiungen erweitert. Das gilt für berechtigte Fonds und Family Offices, die in physische Anlege-Edelmetalle investieren.
«Sie können Singapur bei der Verwaltung Ihres Vermögens vertrauen. Hier wollen Reiche ihre Vermögenswerte anlegen», sagte der stellvertretende Premierminister Gan Kim Yong gegenüber Bloomberg TV am Rande des Bloomberg New Economy Forum 2026 in Neu-Delhi.
Dennoch sind die Zuflüsse gemessen am globalen Edelmetallhandel klein. Singapurs Goldimporte stiegen bis August dieses Jahres um 44 Prozent auf 171 Tonnen. Das zeigen Daten von Trade Data Monitor. London ist der weltweit dominierende Edelmetall-Hub. Dort lagert fast das 60‑Fache. Es handelt sich meist um Reserven von Zentralbanken. Die Goldbestände in Lagerhäusern der Comex-Futures-Börse in New York lagen bei rund 730 Tonnen.
Für die Banken in Singapur zählt jedoch die Richtung. Nomura bietet neu die Verwahrung von physischem Gold in Singapur an. Die Bank reagierte damit auf Kundenanfragen, unter anderem aus dem Nahen Osten. Das sagt Akshay Prasad. Er leitet die Abteilung Investment Products and Advisory Solutions in der internationalen Vermögensverwaltung der Bank.
Mehr Flexibilität für Investoren
Das Interesse an Gold wurde durch Inflationssorgen getrieben. Unsicherheit über langfristige Zinsen und Käufe der Zentralbanken spielten ebenfalls eine Rolle. Das Vertrauen in Singapurs Staatsführung bestimmte den Lagerort, sagte er.
«Man will generell in guten Ländern kaufen, in denen man sich wohlfühlt», sagte Prasad von Nomura in einem Interview. «Singapur erfüllte diese Rolle.»
Die OCBC expandierte dieses Jahr ins Geschäft mit physischem Gold. Das Volumen der Bestände bei Kunden der Privatbank-Tochter Bank of Singapore stieg seit Ende 2025 um mehr als 40 Prozent. Die Bank teilte mit: Inländische und ausländische Kunden wollen zunehmend mit Einheiten mit Sitz in Singapur handeln. Früher verliessen sie sich auf US-amerikanische Unternehmen.
Die steigende Zahl von Dienstleistern gibt reichen Investoren mehr Flexibilität. «Statt das Gold nur zu kaufen und zu behalten, denken sie auch an den Wiederverkauf», sagt Lars Johansson. Er ist Berater und Veteran der Edelmetall-Logistik. Höhere Schwankungen bei den Goldpreisen bedeuten, dass Anleger die Möglichkeit haben wollen, jederzeit Geld abzuheben, fügte er hinzu.
Gregersen ist bereit für weitere ausländische Investoren, wie er sagt. In seinem früheren Tresor ging ihm nach einem Kaufboom während der Covid-19-Pandemie der Platz aus. Er beschleunigte 2024 den Bau seiner aktuellen Hochsicherheitsanlage. Er hat weiterhin tonnenweise Platz für mehr Edelmetalle.
«Wenn Sie diversifizieren wollen, ist eine grosse Distanz gut», sagte Gregersen. «Die Leute zeigen mehr Interesse und sagen: Okay, Singapur ist vertrauenswürdig. Und wenn ich physisches Gold lagern will, wo bringe ich es unter?»
(Bloomberg/cash)