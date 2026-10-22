40 Prozent haben Gold von der Schweiz nach Singapur velagert

David J. Mitchell ist Gründer und Geschäftsführer des Händlers Indigo Precious Metals. Er sagt, die Nachfrage nach Unzen durch vermögende Einzelpersonen aus Europa und Amerika hat sich im vergangenen Jahr um etwa 25 Prozent beschleunigt. Eine weitere Plattform für Edelmetalle in Singapur heisst Gauld. Sie gibt an, rund 40 Prozent ihrer europäischen Kunden hätten Gold von der Schweiz nach Singapur verlagert oder Singapur für Neukäufe gewählt. Die Firma sagte, einige Kunden hätten ihre Haltung zur Schweiz überdacht. Das Einfrieren sanktionierter russischer Vermögenswerte veränderte ihre Sicht auf die Schweizer Neutralität.