Vor allem das weitere Vorgehen bei den Zinserhöhungen der US-Notenbank und der EZB im Kampf gegen die hohe Inflation treibt die Aktienmärkte nach den jüngst durchwachsenen Konjunkturdaten um. "Die US-Inflationsdaten zeigten mit dem minimalen Rückgang von fünf auf 4,9 Prozent zwar in die richtige Richtung, doch reicht dieses Tempo keineswegs aus, um die US-Notenbank Fed bereits ab Sommer in den Zinssenkungsmodus wechseln zu lassen, wie es von den Anlegern mehrheitlich erwartet wird", schreiben die Experten der Helaba. Im Euroraum drehten sich die Spekulationen weiter darum, ob die EZB einer möglichen Zinspause nähergekommen sei. Den globalen Aktienmärkten fehle es bislang jedenfalls an eindeutigen Impulsen. So notierte der deutsche Leitindex am Freitag knapp unter dem Vorwochenschluss. Der Swiss Market Index (SMI) schloss auf Wochensicht minimal im Plus.