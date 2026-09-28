«Die erneut ‌verschärften Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem ‌Iran haben die Ölpreise nach oben ​getrieben», konstatierte Ricardo Evangelista, Analyst bei ActivTrades. «Dadurch nehmen die Inflationssorgen zu und zugleich die Erwartung, dass die Fed die Zinsen erneut anheben wird.» Händler sehen die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung durch die US-Notenbank im Oktober inzwischen bei ‌gut 70 Prozent.