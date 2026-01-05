Venezuela ist seit 2017 mit seinen Zahlungen im Verzug. Die Regierung und der Ölkonzern PDVSA sind mit ‌Anleihen im Nennwert von rund 60 Milliarden ⁠Dollar im Zahlungsverzug. Analysten zufolge belaufen sich die ‌gesamten Auslandsschulden des Landes jedoch auf 150 bis 170 Milliarden Dollar - je nachdem, wie aufgelaufene Zinsen ‍und Gerichtsurteile eingerechnet werden. Anleger spekulieren nun darauf, dass eine neue Regierung die riesigen Ölreserven des Landes reaktivieren und die Schulden bedienen ​könnte. Trump selbst hatte am Wochenende erklärt, US-Ölkonzerne würden «Milliarden ‍von Dollar ausgeben, die stark beschädigte Ölinfrastruktur reparieren und anfangen, Geld für das Land zu verdienen».