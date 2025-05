Die Titel von Novo Nordisk ziehen an der Börse in Kopenhagen um bis zu 6,7 Prozent auf den höchsten Stand seit einem Monat an, nachdem der Konzern eine Erholung der Verschreibungen von Wegovy in den USA in Aussicht gestellt hat. Hintergrund sei ein Verbot von Nachahmerprodukten durch die US-Gesundheitsbehörde FDA. Apotheken, die bisher Kopien von Wegovy und Ozempic herstellen durften, müssen dies den Angaben zufolge bis zum 22. Mai einstellen, da die FDA zu dem Schluss gekommen sei, dass die Medikamente nicht mehr knapp seien.