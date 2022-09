Darüber hinaus fordere der Ukraine-Krieg seinen Tribut, sagt William Davies, Chef-Anleger des Vermögensverwalters Columbia Threadneedle. "Das geopolitische Umfeld hat die Märkte weltweit volatiler gemacht und macht eine Rezession in den USA und Europa noch in diesem Jahr wahrscheinlicher." In den vergangenen fünf Tagen büsste der Dax mehr als 3,5 Prozent ein. Der Swiss Market Index (SMI) hat auf Wochensicht sogar knapp 4,5 Prozent verloren.