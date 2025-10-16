Beflügelt vom Optimismus der Anleger für die Halbleiterbranche hat die Aktie des südkoreanischen Chipherstellers Samsung Electronics am Donnerstag ein Rekordhoch erreicht.
In der Spitze stieg das Papier um bis zu zwei Prozent auf 96'900 Won und übertraf damit den bisherigen Rekord von 96'800 Won vom 11. Januar 2021.
Samsung erwartet laut eigenen Prognosen den grössten Quartalsgewinn seit drei Jahren. Seit Anfang 2025 hat die Aktie des weltgrössten Speicherchip-Herstellers um 80 Prozent zugelegt.
(Reuters)