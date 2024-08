Die Galderma Holding (mit Garantie Galderma Group) emittiert unter Federführung von UBS und Zürcher Kantonalbank zwei Anleihen zu folgenden Konditionen: 1. Tranche Betrag: 250 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,6 Prozent Emissionspreis: 100,048 Prozent Laufzeit: 4 Jahre, bis 26.9.2028 Liberierung: 27.9.2024 Yield to Mat.: 1,59 Prozent Spread (MS): +95 BP Valor: CH1373904403 Rating: BBB-/BBB- (ZKB/UBS) Kotierung: SIX, ab 26.9. 2. Tranche Betrag: 250 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,9 Prozent Emissionspreis: 100,313 Prozent Laufzeit: 8 Jahre, bis 27.9.2032 Liberierung: 27.9.2024 Yield to Mat.: 1,86 Prozent Spread (MS): +115 BP Valor: CH1373904411 Rating: BBB-/BBB- (ZKB/UBS) Kotierung: SIX, ab 26.9.

Das Geld werde für die teilweise Refinanzierung eines beim Börsengang ausgegeben Bankdarlehens sowie für allgemeine Zwecke verwendet, teilte Galderma am Donnerstag mit. Die Emission habe keinen Einfluss auf die am 25. Juli 2024 kommunizierten Prognosen von Galderma für das Gesamtjahr 2024 in Bezug auf den Nettoumsatz, die Kern-EBITDA-Marge, den Verschuldungsgrad und den Zinsaufwand für das zweite Halbjahr 2024.