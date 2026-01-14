Oracle sieht sich mit einer Klage von Anleihegläubigern konfrontiert, die ‌dem ‌US-Softwarekonzern eine Täuschung über seinen KI-Kapitalbedarf vorwerfen. In der am Mittwoch bei einem New Yorker Gericht eingereichten angestrebten Sammelklage ​heisst es, das Unternehmen habe bei ‌der Ausgabe von ‌Anleihen über 18 Milliarden Dollar im September verschwiegen, dass für den Ausbau der Infrastruktur für Künstliche Intelligenz (KI) kurzfristig erhebliche weitere Mittel nötig seien. Die Investoren seien davon ⁠überrascht worden, dass Oracle nur sieben Wochen später Kredite über weitere 38 Milliarden Dollar aufnahm, um zwei Rechenzentren ​für einen Grossauftrag von OpenAI zu ‌finanzieren.