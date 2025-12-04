Eine Stellungnahme des Weissen Hauses und des Finanzministeriums lag zunächst nicht vor. Trump selbst hatte die Spekulationen um Hassett am Dienstag angeheizt, als er bei einer Vorstellung seines Wirtschaftsberaters von der Anwesenheit eines «potenziellen Fed-Vorsitzenden» sprach. Hassett gilt als Vertreter einer deutlich lockereren Geldpolitik, was an den Aktienmärkten positiv aufgenommen wird. Er leitete in Trumps erster Amtszeit den Rat der Wirtschaftsberater des Weissen Hauses. Trump hat angekündigt, seine Entscheidung über die Fed-Nachfolge Anfang kommenden Jahres bekanntzugeben. Am Sonntag hatte er erklärt, sich bereits entschieden zu haben.